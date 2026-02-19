Шофьор се издирва, след като блъсна мъж, приет в болница със счупен таз и множество наранявания

© Plovdiv24.bg На 19 февруари 2026 г. при пътнотранспортен инцидент на изхода на Първомай е пострадал мъж, след като е бил блъснат от лек автомобил, съобщиха негови близки в социалните мрежи.



По информация, публикувана от Борислав Дичев, пострадалият, Янко Здравчев, е със счупен таз и множество охлузвания. След удара водачът на автомобила е напуснал мястото на произшествието, без да окаже помощ.



Пострадалият е транспортиран до лечебно заведение за оказване на медицинска помощ. Към момента няма официална информация за състоянието му от страна на здравните власти.



Сигналът за инцидента е подаден до органите на реда, като се очаква да бъде образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда при пътнотранспортно произшествие и напускане на местопроизшествието.



Близки и приятели на пострадалия призовават гражданите, които разполагат с информация или са били свидетели на случилото се, да се свържат с полицията, за да съдействат за установяване на извършителя.



