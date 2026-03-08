ЗАРЕЖДАНЕ...
Романтично предложение за брак на ски писта в Пампорово
©
Караиванов, който е родом от Чепеларе, в момента е учител в Пловдив, но през почивните дни работи и като ски инструктор в курорта. Той решава да предложи брак на своята любима – Боряна на пистата и да създаде специален момент, който ще се помни дълго от него и бъдещата му съпруга.
На снежната писта Иван коленичи и отправи своето предложение. Романтичното предложение бе споделено освен между двамата влюбени и от другите туристи. Отговорът на Боряна беше най-желаният – "Да“.
От средите на бившите съотборници на Караиванов споделят радостта си и му желаят много щастие, любов и още много красиви победи – този път извън игрището.
Още от категорията
/
Предупредиха хората да стоят далече от язовирите "Въча" и "Кричим", в режим са на висока вълна
26.02
След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известните бани в Пловдивско затвори
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Вижте кой е арестуваният за убийството на двумесечното му бебе до...
23:04 / 07.03.2026
Днес този свят напусна Божидар Гергинов от РСПБЗН – Карлово
14:24 / 07.03.2026
Възстаняват асфалта по улиците в Асеновград
21:31 / 05.03.2026
Производител от Пловдивско: Ще имам череши още на 1 май, няма спа...
10:15 / 05.03.2026
Жителка на Белащица: Кмете, ела с твоята лична кола тук
17:23 / 04.03.2026
Гори новострояща се къща в Асеновград
16:34 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.