Туристите на ски пистите в Пампорово бяха развълнувани от романтично предложение за брак. Бившият футболист на футболния клуб "Родопа" - Смолян, Иван Караиванов, реши да зададе най-важния въпрос по време на ски в родопския курорт.Караиванов, който е родом от Чепеларе, в момента е учител в Пловдив, но през почивните дни работи и като ски инструктор в курорта. Той решава да предложи брак на своята любима – Боряна на пистата и да създаде специален момент, който ще се помни дълго от него и бъдещата му съпруга.На снежната писта Иван коленичи и отправи своето предложение. Романтичното предложение бе споделено освен между двамата влюбени и от другите туристи. Отговорът на Боряна беше най-желаният – "Да“.От средите на бившите съотборници на Караиванов споделят радостта си и му желаят много щастие, любов и още много красиви победи – този път извън игрището.