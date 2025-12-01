© виж галерията Рестарираха ремонта на пътя Пловдив - Първенец, съобщи кметът на община "Родопи" Павел Михайлов:



"Винаги е добре, когато поетите ангажименти се изпълняват. Радвам се, че след проведената среща на 05.11.2025 г., ръководството на Агенция пътна инфраструктура, от днес изпълнява поетия ангажимент за продължаване на строително-ремонтните дейности по първия етап на проекта за реконструкция на Републикански път IIІ-862 в участъка от околовръстното шосе до края на село Първенец.



Вярвам, че когато има диалог и има воля, се постигат максимални резултати. Надявам се също, че с реализиране на втората част на проекта, Първенец ще придобие все по-европейски вид - с новоасфалтирана главна улица с нови тротоари, с подменен водопровод, с пешеходна алея от края на селото до лесопарка, с 10 ограничители на скоростта, с нова хоризонтална и вертикална маркировка и т.н.



Изпълнителите днес започнаха ремонтните дейности. Организацията на движението се осъществява, чрез светофарна уредба всеки работен ден до 17.00 ч. За улесняване на движението леките автомобили могат да използват като обходен маршрут пътя Първенец-Марково.



Благодаря на всички, които са съпричастни за успешното завършване на проекта!"