ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Рестартираха важен ремонт край Пловдив
"Винаги е добре, когато поетите ангажименти се изпълняват. Радвам се, че след проведената среща на 05.11.2025 г., ръководството на Агенция пътна инфраструктура, от днес изпълнява поетия ангажимент за продължаване на строително-ремонтните дейности по първия етап на проекта за реконструкция на Републикански път IIІ-862 в участъка от околовръстното шосе до края на село Първенец.
Вярвам, че когато има диалог и има воля, се постигат максимални резултати. Надявам се също, че с реализиране на втората част на проекта, Първенец ще придобие все по-европейски вид - с новоасфалтирана главна улица с нови тротоари, с подменен водопровод, с пешеходна алея от края на селото до лесопарка, с 10 ограничители на скоростта, с нова хоризонтална и вертикална маркировка и т.н.
Изпълнителите днес започнаха ремонтните дейности. Организацията на движението се осъществява, чрез светофарна уредба всеки работен ден до 17.00 ч. За улесняване на движението леките автомобили могат да използват като обходен маршрут пътя Първенец-Марково.
Благодаря на всички, които са съпричастни за успешното завършване на проекта!"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Откриха уран във водата на няколко населени места в Пловдивско
14:51 / 01.12.2025
Разбиха и ограбиха новата църква в Стряма
16:59 / 30.11.2025
В Карлово се проведе Ден на Средиземноморието
22:09 / 28.11.2025
Кметът на Цалапица: За 9 лева отидох до София
12:30 / 28.11.2025
Нова маркировка в един от най-натоварените участъци край Пловдив
19:30 / 27.11.2025
Вижте какви ще са най-интересните събития в Пловдив през декември...
11:13 / 27.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS