|Разбиха и ограбиха новата църква в Стряма
Извършителите са отмъкнали кутията с дарения, която съдържала между 700 и 1000 лева. Разбита е и вратата на касата за събиране на средства от свещи, но от там не е липсвало нищо.
Отец Красимир посочи, че крадците са бързали и не са успели да проверят какво има в касата. Полицията е направила оглед на мястото и продължава разследването.
Влезнали са през прозореца – от южната страна до олтара, който е. Разбили са го. Изтръгнали са касата с дарения. Тя се отваря веднъж в годината. Обикновено в нея се събират между 700 и 1000 лева. Друго не липсва. Кръстове, икони всичко си е на мястото. Интересно е, че СОТ-ът не се е задействал. Как се е случило не знам. Разбили са вратата за касата, в която продаваме свещи. Личи си, че са бързали и там не са пипали нищо", разказа свещеникът.
Отец Красимир добави, че в касата за свещи обикновено няма големи суми – само монети за ресто, тъй като през годините други църкви в района са ставали обект на кражби.
