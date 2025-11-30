Разбиха и ограбиха новата църква в Стряма

© Новата църква в село Стряма "Свети великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов" е станала жертва на взлом и кражба. Инцидентът е станал в момент, когато видеонаблюдението на храма не е работило, тъй като камерите са били демонтирани заради пребоядисване на сградата, предава БНР



Извършителите са отмъкнали кутията с дарения, която съдържала между 700 и 1000 лева. Разбита е и вратата на касата за събиране на средства от свещи, но от там не е липсвало нищо.



Отец Красимир посочи, че крадците са бързали и не са успели да проверят какво има в касата. Полицията е направила оглед на мястото и продължава разследването.



Влезнали са през прозореца – от южната страна до олтара, който е. Разбили са го. Изтръгнали са касата с дарения. Тя се отваря веднъж в годината. Обикновено в нея се събират между 700 и 1000 лева. Друго не липсва. Кръстове, икони всичко си е на мястото. Интересно е, че СОТ-ът не се е задействал. Как се е случило не знам. Разбили са вратата за касата, в която продаваме свещи. Личи си, че са бързали и там не са пипали нищо", разказа свещеникът.



Отец Красимир добави, че в касата за свещи обикновено няма големи суми – само монети за ресто, тъй като през годините други църкви в района са ставали обект на кражби.