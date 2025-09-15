© 802 ученици от първи до 12 клас се връщат в обновените класни стаи в СУ "Пейо Кр. Яворов“ в Пловдив. В училището беше извършен дълго чакан и продължил малко повече от предвиденото ремонт. "Радостното е, че дворът е пълен, всички сме щастливи, усмихнати и нямаме търпение да започнем“ – отбеляза директорът Пламен Стоилов, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Ремонтните дейности в сградата на бул. "България“ 136 стартираха през март 2024 г. и през миналата учебна година учебният процес се провеждаше в други четири образователни институции. "Успяхме, справихме се, изкарахме не лоши резултати на външните оценявания както на национални външни, така и на държавни зрелостни изпити. Радостното е, че в момента сме си в своя дом“ – посочи Стоилов.



В СУ "Пейо Кр. Яворов“ се извърши мащабен ремонт на стойност, финансиран по Програмата за модернизация на образователната среда на Националния план за възстановяване и устойчивост. Той включваше въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда, фотоволтаична система, подмяна на дограма. Вътрешният ремонт обхваща цялостна реновация – нови настилки, подменени тавани, нови осветителни и отоплителни тела.



Директорът смята, че няма да има проблем със забраната на мобилни телефони в клас, тъй като и преди е направена вътрешна организация да не се ползват телефони в учебното време. Обясни, че при учениците от първи до четвърти клас процесът е бил лек, а при по-големите, въпреки че е било по-трудно, са успели да се справят.



