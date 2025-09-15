ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Приключи мащабният ремонт на пловдивско училище
Автор: Диана Бикова 10:41Коментари (0)231
©
802 ученици от първи до 12 клас се връщат в обновените класни стаи в СУ "Пейо Кр. Яворов“ в Пловдив. В училището беше извършен дълго чакан и продължил малко повече от предвиденото ремонт. "Радостното е, че дворът е пълен, всички сме щастливи, усмихнати и нямаме търпение да започнем“ – отбеляза директорът Пламен Стоилов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Ремонтните дейности в сградата на бул. "България“ 136 стартираха през март 2024 г. и през миналата учебна година учебният процес се провеждаше в други четири образователни институции. "Успяхме, справихме се, изкарахме не лоши резултати на външните оценявания както на национални външни, така и на държавни зрелостни изпити. Радостното е, че в момента сме си в своя дом“ – посочи Стоилов.

В СУ "Пейо Кр. Яворов“ се извърши мащабен ремонт на стойност, финансиран по Програмата за модернизация на образователната среда на Националния план за възстановяване и устойчивост. Той включваше въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда, фотоволтаична система, подмяна на дограма. Вътрешният ремонт обхваща цялостна реновация – нови настилки, подменени тавани, нови осветителни и отоплителни тела.

Директорът смята, че няма да има проблем със забраната на мобилни телефони в клас, тъй като и преди е направена вътрешна организация да не се ползват телефони в учебното време. Обясни, че при учениците от първи до четвърти клас процесът е бил лек, а при по-големите, въпреки че е било по-трудно, са успели да се справят.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Над 600 певци показаха красотата на фолклора на VII-я фестивал "П...
17:57 / 14.09.2025
Римските терми в Хисаря са сред трите най-големи и отлично запазе...
10:41 / 14.09.2025
Завод за олио фалира, ЧСИ го продава, цената падна
21:08 / 13.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Катастрофа в събота сутрин затвори път в Пловдивско
09:49 / 13.09.2025
Учебните заведения в Асеновград са готови да посрещнат своите въз...
15:23 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Катастрофи в София
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: