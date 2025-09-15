ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Приключи мащабният ремонт на пловдивско училище
Ремонтните дейности в сградата на бул. "България“ 136 стартираха през март 2024 г. и през миналата учебна година учебният процес се провеждаше в други четири образователни институции. "Успяхме, справихме се, изкарахме не лоши резултати на външните оценявания както на национални външни, така и на държавни зрелостни изпити. Радостното е, че в момента сме си в своя дом“ – посочи Стоилов.
В СУ "Пейо Кр. Яворов“ се извърши мащабен ремонт на стойност, финансиран по Програмата за модернизация на образователната среда на Националния план за възстановяване и устойчивост. Той включваше въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда, фотоволтаична система, подмяна на дограма. Вътрешният ремонт обхваща цялостна реновация – нови настилки, подменени тавани, нови осветителни и отоплителни тела.
Директорът смята, че няма да има проблем със забраната на мобилни телефони в клас, тъй като и преди е направена вътрешна организация да не се ползват телефони в учебното време. Обясни, че при учениците от първи до четвърти клас процесът е бил лек, а при по-големите, въпреки че е било по-трудно, са успели да се справят.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Над 600 певци показаха красотата на фолклора на VII-я фестивал "П...
17:57 / 14.09.2025
Римските терми в Хисаря са сред трите най-големи и отлично запазе...
10:41 / 14.09.2025
Завод за олио фалира, ЧСИ го продава, цената падна
21:08 / 13.09.2025
Катастрофа в събота сутрин затвори път в Пловдивско
09:49 / 13.09.2025
Учебните заведения в Асеновград са готови да посрещнат своите въз...
15:23 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS