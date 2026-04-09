Три екипа на Пожарната - два от Стамболийски и един от Пловдив гасят пожар в изоставена селскостопанска постройка на входа на село Оризари, Пловдивско, предава Plovdiv24.bg.

Издига се гъст черен дим от мястото. Огънят е обхванал около 100 квадратни метра, а освен постройката гори и голямо количество сено.

На този етап няма данни за пострадали хора, причината за възникването на огъня тепърва ще се изяснява от компетентните органи.