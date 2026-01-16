ЗАРЕЖДАНЕ...
|Посегнаха и на манастира в Белащица - три пъти
"За първата кражба разбрахме на 28 декември след като приключи литургията. Обърнахме внимание на шкафчето с парите, за да се разплатя със свещеника и парите ги нямаше“, казва Елена Димитрова, домакина на манастира.
Въпросното шкафче се намира на входа на манастира – там, където се оставят пари, ако решим да си купим свещичка.
"Втората кражба беше сутринта на 31 декември сутринта към 08:30 ч. само че от водосвета. Момчето дойде, искаше пари на заем, аз му казах, че не мога да му дам. После искаше водичка да му налея в шише и аз влязох и понеже знаех вече, че той посяга понякога, обърнах внимание на парите в табличката, дадох му шишето и след това говорихме и той като тръгна видях, че парите ги няма“, обясни още Елена Димитрова.
При третия път игуменът на манастира - сестра Фотиния намира вратата на параклиса разбита.
"Това беше на 3 януари. Аз идвам, понеже съм първа, която трябва да вляза, да отключа и да се подготвя за утрешното богослужение. Мушкам ключа, за да отключа и вратата сама се отваря и не посмях да вляза. Извиках домакинката Елена, защото тя е отговорничка тук и тя вече се обърна към поолицията“, казва тя.
Общата открадната сума от манастира за трите обира е около 600 лева.
Кметът на село Белащица Трендафил Бакалов обяви, че са поставени камери в манастира и за взети мерки за безопасност.
"Никой не е предполагал, че на това място може да се случи такова нещо. Води се досъдебно производство“, казва той.
Полицията вече има задържан предполагаемия извършител на кражбите, информира bTV.
