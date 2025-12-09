ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Полиция нахлу в апартамента на 33-годишен
На 6 декември 2025 г. при проведена полицейска акция на служители на РУ-Карлово в автомобил в Карлово, ползван от П.К., както и в апартамент в Сопот, обитаван от него, са били открити и иззети горепосочените наркотични вещества. Установено е, че той е държал амфетамина с цел разпространение, като към момента трима свидетели са потвърдили, че са закупили различни количества.
Обвиняемият П.К. е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 9 декември 2025 г., по искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Мъртвопиян шофьор предизвика катастрофа с материални щети в Хисар...
22:56 / 08.12.2025
Завърши рехабилитацията на два ключови пътни участъка край Пловди...
14:10 / 07.12.2025
Община в Пловдивска област: Внимание, туристи! Провежда се лов
19:31 / 05.12.2025
Пожарникари спасиха възрастен човек
17:11 / 05.12.2025
Пловдивски села решават за такса смет
09:36 / 05.12.2025
Голям проблем пред осем пловдивски села
13:59 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS