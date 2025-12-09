ИЗПРАТИ НОВИНА
Полиция нахлу в апартамента на 33-годишен
Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем П.К., на 33 г., за това, че на 06.12.2025 г. в Карлово и Сопот, в лек автомобил и в жилище, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - амфетамин, с общо тегло 836,86 грама на обща стойност 33 484 лева - престъпление по чл. 354а, ал.1 от Наказателния кодекс.

На 6 декември 2025 г. при проведена полицейска акция на служители на РУ-Карлово в автомобил в Карлово, ползван от П.К., както и в апартамент в Сопот, обитаван от него, са били открити и иззети горепосочените наркотични вещества. Установено е, че той е държал амфетамина с цел разпространение, като към момента трима свидетели са потвърдили, че са закупили различни количества.

Обвиняемият П.К. е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Днес, 9 декември 2025 г., по искане на Окръжна прокуратура-Пловдив съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.







