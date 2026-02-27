Близо една трета от подписите за местния референдум в Иганово, иницииран от "Възраждане“, се оказаха некоректни. Това става ясно от писмо на ГРАО – Пловдив до председателя на Общинския съвет в Карлово, Доньо Тодоров.Инициативата на партията дойде след решението на Общинския съвет да започне процедура по терена, върху който ще бъде изграден нов завод за барут, съвместна собственост на ВМЗ – Сопот и германската фирма "Райнметал“.Теренът е 518 декара, а договорът за него е подписан миналата година.Проверка на ГРАО показа, че от внесените 6090 подписа, 1863 са нередовни. Сред тях има покойници, непълнолетни, чужденци и хора под запрещение. Според Божидар Бакалов от Общинския съвет, 640 души са с грешни ЕГН, 505 нямат постоянен адрес, 182 са с непълни или грешни имена, 471 подписи са повторени, а 52 са починали.От "Възраждане“ изразиха съмнение в достоверността на данните и се оплакаха, че не са били уведомени да присъстват при проверката. Кръстю Врачев, председател на инициативния комитет и депутат от партията, коментира, че се отнася за около 70 подписа, които решават дали референдумът ще се проведе.Председателят на Общинския съвет даде на инициативния комитет срок от един месец да отстрани нередностите в подписката.