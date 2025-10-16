Пияна мома потроши БМВ посред бял ден, пренощува на неприятно място

© Лек автомобил БМВ излязъл вляво извън пътното платно и се блъснал в дърво и в метална конструкция в Асеновград, съобщиха от ОД МВР Пловдив.



Оказало се, че 21-годишната шофьорка е употребила алкохол – около 1,7 промила. Дамата е задържана за едно денонощие, а по случая се води бързо производство. Инцидентът е от вчера следобед.