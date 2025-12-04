ИЗПРАТИ НОВИНА
Отец Красимир: Задигнаха кутия за дарения от църквата в Стряма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:56Коментари (0)196
©
Новата църква в село Стряма е станала обект на взлом и кражба. Това е станало в момент, в който видеонаблюдението е било изключено, тъй като камерите са били временно демонтирани заради пребоядисване на сградата. По първоначална информация извършителите са откраднали кутията с дарения. Разбита е и вратата на касата, където се държат парите от продажба на свещи. Полицията работи по случая.

"Както обикновено изключих СОТ-а, отключих входната врата и влязох в храма. Всичко на пръв поглед си беше нормално. Но, когато се огледах, видях разбита вратата на свещопродавната. Инстинктивно погледнах към касата, където са даренията. Тогава видях, че кутията липсва". Това обясни в "Здравей, България" свещеникът в храма "Свети Великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов" отец Красимир.

По думите му видимо нямало нищо разбито в църквата. Той се обадил веднага на 112 и когато полицаите дошли, установили, че има разбит и притворен прозорец до олтара, през който вероятно са влезли крадците. 

"Според полицията крадците са били поне двама. Взели са основно пари. Даренията в кутията се събират почти година. Тя се отваря през януари, тъй като е запечатана от Пловдивската митрополия. Вътре е имало поне 700 лева. Може и хиляда да са. Според бюджета от предходната година се очаква толкова да има", обясни отец Красимир. 

Според него крадците са бързали или нещо ги е изплашило, тъй като около кутията за дарения е имало разхвърляни дребни банкноти и монети. 

"За пръв път се влиза злонамерено в този храм. Не липсва друго освен парите", подчерта свещеникът. 

От полицията в Раковски съобщиха, че работят по всички възможни версии, както и че продължават да издирват крадците, които са обрали църквата. 








Статистика: