|Отец Красимир: Задигнаха кутия за дарения от църквата в Стряма
"Както обикновено изключих СОТ-а, отключих входната врата и влязох в храма. Всичко на пръв поглед си беше нормално. Но, когато се огледах, видях разбита вратата на свещопродавната. Инстинктивно погледнах към касата, където са даренията. Тогава видях, че кутията липсва". Това обясни в "Здравей, България" свещеникът в храма "Свети Великомъченици София, Вяра, Надежда и Любов" отец Красимир.
По думите му видимо нямало нищо разбито в църквата. Той се обадил веднага на 112 и когато полицаите дошли, установили, че има разбит и притворен прозорец до олтара, през който вероятно са влезли крадците.
"Според полицията крадците са били поне двама. Взели са основно пари. Даренията в кутията се събират почти година. Тя се отваря през януари, тъй като е запечатана от Пловдивската митрополия. Вътре е имало поне 700 лева. Може и хиляда да са. Според бюджета от предходната година се очаква толкова да има", обясни отец Красимир.
Според него крадците са бързали или нещо ги е изплашило, тъй като около кутията за дарения е имало разхвърляни дребни банкноти и монети.
"За пръв път се влиза злонамерено в този храм. Не липсва друго освен парите", подчерта свещеникът.
От полицията в Раковски съобщиха, че работят по всички възможни версии, както и че продължават да издирват крадците, които са обрали църквата.
