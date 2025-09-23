Осинови куче от Асеновград

© Всеки, желаещ да осинови безстопанствено куче от Асеновград и населените места на общината, може да подаде заявление в общинската администрация. Инициативата е част от мерките за овладяване популацията на бездомните четириноги и във връзка с множеството запитвания по темата. Вече няколко доброволци станаха осиновители на бездомни кучета от града.



Желаещите да се грижат за безстопанствени животни трябва да посетят стая №513 на V ет. в сградата на администрацията, за да попълнят декларация по чл.47, ал.2 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), съгласно който се поема ангажимент кучето да бъде отглеждано вкъщи. Няма краен срок на тази кампания – целта е да се намали броят на кучетата по улиците на Асеновград и селата от общината и в същото време, животните да открият своя любящ и грижовен стопанин.



Община Асеновград ще съдейства на доброволците, които искат да осиновят бездомно куче и да го отглеждат у дома си, като условието е то да бъде кастрирано. Кастрацията, както и оформянето на цялата документация, ще бъде за сметка на общината. Ангажимент на бъдещите осиновители е да закарат безстопанственото куче, за което искат да се грижат, до ветеринарна клиника "Еми-Вет“ в Асеновград.



Там кучето ще бъде кастрирано (в случай, че не е), обезпаразитено, ваксинирано, идентифицирано с микрочип и ще му бъде издаден ветеринарно-медицински паспорт. Следващата стъпка е попълване на декларация в общината. Осиновилите на бездомно куче са освободени от плащане на ежегодната такса. Единственото им задължение ще е да го пререгистрират в община Асеновград в началото на всяка календарна година, съгласно разпоредбите в ЗЗЖ. Припомняме, че ако станете свидетели на ситуация, в която се изоставят кучета на улицата, следва да сигнализирате веднага на тел. 112, с цел предприемане на незабавни мерки.