|Още един пожар в Пловдивско!
В Градина гори сметището. Техника на Държавното ловно стопанство "Тракия" и пожарни са на терен. Има опасност огънят да тръгне към горския фонд.
