Пожари бушуват в област Пловдив в момента. В село Градина и град Първомай горят сухи треви, съобщиха от пресцентъра на пожарната. На двете места има по 2 екипа огнеборци.



В Градина гори сметището. Техника на Държавното ловно стопанство "Тракия" и пожарни са на терен. Има опасност огънят да тръгне към горския фонд.