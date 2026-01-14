ИЗПРАТИ НОВИНА
Община Асеновград чества 148 години от Освобождението си от турско робство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:52
©
Община Асеновград чества 148 години от Освобождението си от турско робство. Този петък (16.01.26 г.) от 12:00 ч. ще се проведе поклонение пред паметника на ген. Дандевил. Асеновградски свещеници ще отслужат заупокойна панихида. Слово ще изнесе Христо Янков – уредник в Исторически музей – Асеновград. 

Предвидена е празнична програма на ученици от ОУ "Ангел Кънчев". Специално участие в празника ще вземе Представителният духов оркестър на ВВС.

ържественото отбелязване на годишнината от Освобождението на Асеновград ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на ген. Дандевил.







Колко гордо звучи да кажеш, че в 19-ти век си бил роб.
