ОДМВР Пловдив арестува водачка на тротинетка

Към 18 ч. вчера в полицията в Първомай постъпил сигнал от местния филиал за спешна помощ, че при тях се явила възрастна жителка с фрактура в областта на едната ръка.



Според предварителната информация пенсионерката получила травмата по време на възникнал спор на улицата с нейна по-млада съседка. Пострадалата загубила равновесие и паднала на земята, защото връхната й дреха се закачила за електрическата тротинетка, с която опонентката й продължила по пътя си.



В рамките на образуваното досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК другата участничка в кавгата е задържана за едно денонощие. Предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата.