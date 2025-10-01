Нови подробности за обира край Пловдив

© Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.Т., на 44 г., за това, че на 29.09.2025 г. в с. Стряма, обл. Пловдив, отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 3600 лева, от владението на служител в игрална зала с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това заплашване – престъпление по чл.198, ал.1 от Наказателния кодекс.



На 29 септември 2025 г. около 04,00 ч. сутринта А.Т. влязъл в игрална зала в с. Стряма, обл. Пловдив. В нея нямало клиенти. Той се приближил към крупието, насочил към него газово оръжие и поискал наличните пари. Служителят му предал 3600 лева. А.П. ги взел, напуснал помещението и се оттеглил с автомобил.



Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.