ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Нови подробности за обира край Пловдив
На 29 септември 2025 г. около 04,00 ч. сутринта А.Т. влязъл в игрална зала в с. Стряма, обл. Пловдив. В нея нямало клиенти. Той се приближил към крупието, насочил към него газово оръжие и поискал наличните пари. Служителят му предал 3600 лева. А.П. ги взел, напуснал помещението и се оттеглил с автомобил.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Брутален грабеж в Пловдивско: Мъж насочи пистолет в игрална зала,...
17:14 / 30.09.2025
Собственик на заведение до Бачковския манастир: Игуменът нарежда ...
14:26 / 30.09.2025
Известна ферма за патици отново е обявена за разпродажба, искат 3...
13:19 / 28.09.2025
Апетитен имот с няколко сгради отива за продан
08:34 / 28.09.2025
Протест блокира движението
07:20 / 28.09.2025
Поредна продажба след фалит в Пловдивско
19:36 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS