ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Нови подробности за обира край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:55Коментари (0)1109
©
Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.Т., на 44 г., за това, че на 29.09.2025 г. в с. Стряма, обл. Пловдив, отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 3600 лева, от владението на служител в игрална зала с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това заплашване – престъпление по чл.198, ал.1 от Наказателния кодекс.

На 29 септември 2025 г. около 04,00 ч. сутринта А.Т. влязъл в игрална зала в с. Стряма, обл. Пловдив. В нея нямало клиенти. Той се приближил към крупието, насочил към него газово оръжие и поискал наличните пари. Служителят му предал 3600 лева. А.П. ги взел, напуснал помещението и се оттеглил с автомобил.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Брутален грабеж в Пловдивско: Мъж насочи пистолет в игрална зала,...
17:14 / 30.09.2025
Собственик на заведение до Бачковския манастир: Игуменът нарежда ...
14:26 / 30.09.2025
Известна ферма за патици отново е обявена за разпродажба, искат 3...
13:19 / 28.09.2025
Апетитен имот с няколко сгради отива за продан
08:34 / 28.09.2025
Протест блокира движението
07:20 / 28.09.2025
Поредна продажба след фалит в Пловдивско
19:36 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:38 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бюджет 2025
Изграждането на АМ "Тракия"
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: