Новата детска градина в Асеновград вече работи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:24Коментари (0)48
Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откриха новата детска градина в града. Заедно с областния управител на област Пловдив проф. Христина Янчева и директора на учебното заведение Елеонора Стоянова – всички официални гости прерязаха символично лентата, под звуците на българския химн.

Moдерната нова сграда е филиал на ДГ "Мир“. Тя е на два етажа и е направена за 6 градински групи, в които да се обучават общо 128 деца. Градината съдържа изключително съвременни кухненски блок, физкултурен салон, закрит плувен басейн, зали за занимания, както и кинозала, спални помещения, дворно пространство със съответните съоръжения и площадки, ограда и цялостно обзавеждане и оборудване, детски кътове за игра, учителска и директорска стаи.

"Днес сбъднахме мечта. Стоях сред детския смях, пъстрите балони и усмивките на учители — и си помислих колко струва всичко това. Колко път извървяхме, колко вяра беше нужна, за да се издигне този нов дом за децата ни. Новият филиал на ДГ "Мир“ е мястото, в което ще расте бъдещето на нашия град. Когато влагаш любов и смисъл в това, което правиш, резултатът се усеща от всички. Искам от сърце да благодаря на Министерството на образованието и науката и лично на министър Красимир Вълчев, който днес беше с нас в този важен момент – за подкрепата, вниманието и разбирането към нуждите на нашия град. Благодаря и на колеги ми от общинската администрация – за всеотдайността, с която следваха всеки детайл от този проект, и на строителите, които превърнаха чертежите в реалност. Нека тези зали и стаи винаги бъдат изпълнени с усмивки, топлина и детски гласчета“, каза пред присъстващите кметът.

Общото финансиране за реализирането на проекта е в размер на 9 895 144,65 лв. От тях, 3 900 000 лв. са осигурени от Министерството на образованието и науката (МОН) - по първото издание на програмата за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, което се изпълнява в периода 2020 г. - 2025 г.

В първия мандат на д-р Грудев (2007 г. – 2011 г.), като кмет на Асеновград, отново беше построена нова детска градина, с подкрепата на МОН. С изграждането и на тази, градоначалникът показва, че сред приоритетите в управлението на града са едни от най-важните жители – децата.

"Радвам се да видя, че в Асеновград децата и младите семейства се увеличават, а общината е изградила сграда, която може да претендира за най-модерната и функционална детска градина. Сградата е много важна, но още по-важни са хората, които работят в нея. От тях зависи да осигурим добро предучилищно образование“, посочи по време на тържествената церемония министърът на образованието. Вълчев отправи своите поздравления за реализацията на проекта, за активността и отговорното отношение и за екипната работа на няколко институции, в името на развитието на образователната система.







