Неправилно паркиране блокира редовно движението в Първенец. За това съобщи читател на Plovdiv24.bg. Затрудненото преминаване в участъка е ежедневие.



По информация на читателя, автомобили спират по главния път на селото, което възпрепятства движението и затруднява разминаването между отделните коли. В сутрешните часове това става причина за сериозни задръствания. Част от колите спират и върху близката пешеходна пътека, което създава сериозна опасност за учениците, пресичащи по това време.



Припомняме, че в близост се намира Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий", а спирането върху и преди пешеходна е забранено, тъй като се закрива видимостта към преминаващите пешеходци.



Въпреки подадените от гражданина сигнали към полицията, засега мерки не са предприети. Жители настояват за мерки и по-строг контрол над нарушителите.



Заедно с рестартирания наскоро ремонт по пътя Пловдив-Първенец, преминаването в района се превръща в истинско предизвикателство за местните.