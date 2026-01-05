Мъж се простреля в главата заради любовна драма край Пловдив

© Мъж се е прострелял в главата на изхода на град Съединение в посока село Правище пред търговски обект, съобщиаха от МВР Пловдив.



Сигналът е подаден в тази сутрин. Мъжът е извадил газов пистолет и го е опрял в челото си и след това е произвел изстрела.



Към този момент разследващите работят по версия, свързана с проблеми в любовта. Жената, към която мъжът е имал чувства, се е намирала в търговския обект, пред който се е случил инцидентът, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Мъжът в момента се намира в болнично заведение и не е ясно какво е състоянието му.