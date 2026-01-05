ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Мъж се простреля в главата заради любовна драма край Пловдив
Сигналът е подаден в тази сутрин. Мъжът е извадил газов пистолет и го е опрял в челото си и след това е произвел изстрела.
Към този момент разследващите работят по версия, свързана с проблеми в любовта. Жената, към която мъжът е имал чувства, се е намирала в търговския обект, пред който се е случил инцидентът, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Мъжът в момента се намира в болнично заведение и не е ясно какво е състоянието му.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 22 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкур...
21:00 / 03.01.2026
Извънредна ситуация край Пловдив, спасени са възрастна жена и куч...
10:15 / 03.01.2026
Владимира и Георги са първите новогодишни бебета, родени в МБАЛ –...
14:57 / 02.01.2026
В Пловдивско: Мъж сложи край на живота си в новогодишната нощ
14:59 / 01.01.2026
Тежка катастрофа до Пловдив
19:42 / 30.12.2025
Днес откриват ски зоната в Пампорово
08:36 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS