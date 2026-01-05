ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъж се простреля в главата заради любовна драма край Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 10:23
©
Мъж се е прострелял в главата на изхода на град Съединение в посока село Правище пред търговски обект, съобщиаха от МВР Пловдив.

Сигналът е подаден в тази сутрин. Мъжът е извадил газов пистолет и го е опрял в челото си и след това е произвел изстрела.

Към този момент разследващите работят по версия, свързана с проблеми в любовта. Жената, към която мъжът е имал чувства, се е намирала в търговския обект, пред който се е случил инцидентът, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Мъжът в момента се намира в болнично заведение и не е ясно какво е състоянието му.







Добре де, може ли заради някаква си пача да се гръмнеш???? Пачите са си такива - върти номерата си докато минават, и като види, че вече не минават - просто търси нова жертва. Едно 99% са такива, много рядко може да попаднеш на нещо различно. Все от нещо ще е недоволна, все ще има повече и повече изисквания... като в замяна какво предлага? 2 пърста опикано месо. Ама то проблема си е повече в нас, че мислим повече с долната глава, отколкото с горната. Минавал съм през такова нещо, но не съм имал идеи за смоубийство, по-скоро да ? тегля едни шамари и да си заминава. Дал си всичко от себе си, и все не стига - ами да си заминава. Първите две седмици са трудни, после осъзнаваш, че реално ти прави подарък като те освободи от присъствието си.
Статистика: