© Мъртвопиян шофьор предизвика катастрофа с материални щети в Хисаря. Около 14.30 ч. в петък 63-годишният мъж бил задържан в районното управление, след като с управлявания лек автомобил се блъснал в метална ограда на местен медицински център, а пробата му с дрегер отчела над 3 промила.



До края на почивните дни в полицейския арест попаднали още четирима мъже, седнали зад волана под след употреба на спиртни напитки. В Кричим и Асеновград били засечени водачи на 72 и 29 години с наличие на алкохол в кръвта повече от 2 промила.



Над 1,6 промила пък били стойностите на техническите средства при други двама, на 34 и 51 години, хванати в пловдивския квартал "Казарми“ и в Раковски. Срещу петимата нарушители са образувани бързи производства.