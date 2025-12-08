ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъртвопиян шофьор предизвика катастрофа с материални щети в Хисаря
До края на почивните дни в полицейския арест попаднали още четирима мъже, седнали зад волана под след употреба на спиртни напитки. В Кричим и Асеновград били засечени водачи на 72 и 29 години с наличие на алкохол в кръвта повече от 2 промила.
Над 1,6 промила пък били стойностите на техническите средства при други двама, на 34 и 51 години, хванати в пловдивския квартал "Казарми“ и в Раковски. Срещу петимата нарушители са образувани бързи производства.
