|Моторист е в тежко състояние след сблъсък край "Кемера"
Със сериозни травми в болница е транспортиран водачът на мотоциклета, на 32 години, взета му е кръвна проба за химически анализ. Шофьорът на колата, на същата възраст, бил задържан за срок до 24 часа.
Тестовете му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работи разследващ полицай.
