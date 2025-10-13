Моторист е в тежко състояние след сблъсък край "Кемера"

© Google Моторист е в тежко състояние след произшествие в района на комплекс "Кемера" на пътя Пловдив – Хасково. На сигнала, постъпил около 19.45 ч. в събота, били насочени служители от РУ-Първомай. Проверката установила, че мотоциклет "Хонда“ се блъснал в движещия се пред него лек автомобил "Ситроен“, който извършвал ляв завой.



Със сериозни травми в болница е транспортиран водачът на мотоциклета, на 32 години, взета му е кръвна проба за химически анализ. Шофьорът на колата, на същата възраст, бил задържан за срок до 24 часа.



Тестовете му за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работи разследващ полицай.