|Много пияно и без книжка шофьорче нацели три паркирани коли до Пловдив
Проверката установила, че зад волана бил 24-годишен младеж без свидетелство за правоуправление, а дрегерът отчел, че той е под въздействие на алкохол над 1,8 промила. Извършителят отказал да даде кръвна проба за химически анализ. Той е задържан за едно денонощие.
