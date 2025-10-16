ИЗПРАТИ НОВИНА
Много пияно и без книжка шофьорче нацели три паркирани коли до Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:41
©
Пиян и неправоспособен водач предизвика катастрофа с материални щети във Войводиново. В първия час на днешния ден екип на РУ-Труд бил насочен към сигнал за блъснати три паркирани автомобила от микробус "Ситроен“.

Проверката установила, че зад волана бил 24-годишен младеж без свидетелство за правоуправление, а дрегерът отчел, че той е под въздействие на алкохол над 1,8 промила. Извършителят отказал да даде кръвна проба за химически анализ. Той е задържан за едно денонощие.







