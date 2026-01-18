Масов бой между роми в Хисаря

© СНИМКА: АРХИВ Масов бой е избухнал тази нощ в една от известните дискотеки в курортния град Хисаря. По първоначална информация в сбиването са участвали около 30 души.



Според очевидци група от около 20 роми от съседното село Старо Железаре е влязла в конфликт с 8–9 посетители на заведението, всички от Хисаря. Скандалът ескалирал, след като един от посетителите започнал да пръска с кенче кока-кола останалите младежи.



Последвал масов бой, при който са пострадали няколко души на възраст между 18 и около 38 години. Петима са били откарани за преглед в болница в Пловдив със съмнения за счупени носове, избити зъби, комоцио и други травми. По-късно повечето от тях са били прегледани и освободени, без опасност за живота, предава "Блиц".



По неофициална информация е задържан един човек, посочен от свидетели като основен подбудител на инцидента. От полицията към момента не дават официален коментар по случая.