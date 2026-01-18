ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Масов бой между роми в Хисаря
Според очевидци група от около 20 роми от съседното село Старо Железаре е влязла в конфликт с 8–9 посетители на заведението, всички от Хисаря. Скандалът ескалирал, след като един от посетителите започнал да пръска с кенче кока-кола останалите младежи.
Последвал масов бой, при който са пострадали няколко души на възраст между 18 и около 38 години. Петима са били откарани за преглед в болница в Пловдив със съмнения за счупени носове, избити зъби, комоцио и други травми. По-късно повечето от тях са били прегледани и освободени, без опасност за живота, предава "Блиц".
По неофициална информация е задържан един човек, посочен от свидетели като основен подбудител на инцидента. От полицията към момента не дават официален коментар по случая.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Собственикът на най-коментираната къща в Асеновград: Не знаех, че...
15:45 / 16.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
13:44 / 16.01.2026
Посегнаха и на манастира в Белащица - три пъти
09:08 / 16.01.2026
60-годишен водопровод остави Асеновград за 48 часа без вода, днес...
09:06 / 15.01.2026
Манол Генов: Тежката ситуация с аварията по магистралния водопров...
17:10 / 14.01.2026
Кметът на Асеновград: Скъпи съграждани, разбирам напълно напрежен...
10:58 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS