Маршрутка се запали в Асеновград

© Facebook Маршрутка на градския транспорт се запали в движение в близост до спирка на ул. "Съеднинение" в Асеновград, научи Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал днес по обяд. Благодарение на екипите на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ в Асеновград, пожарът е овладят бързо. Маршрутката на градския транспорт е изгоряла почти до основи.



Към момента няма данни за пострадали хора, нито за причините за възникването на пожара.