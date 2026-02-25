ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Маршрутка се запали в Асеновград
Инцидентът е станал днес по обяд. Благодарение на екипите на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ в Асеновград, пожарът е овладят бързо. Маршрутката на градския транспорт е изгоряла почти до основи.
Към момента няма данни за пострадали хора, нито за причините за възникването на пожара.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Част от Асеновргад е под вода
12:34 / 25.02.2026
Жители на село до Пловдив: Влизаме вкъщи с колата, невъзможно е д...
11:32 / 25.02.2026
Почина жената, получила изгаряния при пожар, близките й смятат, ч...
09:37 / 25.02.2026
Необичайна находка край Пловдив: Два екземпляра от застрашен вид ...
09:11 / 25.02.2026
Арести в Пловдивска област
17:26 / 24.02.2026
Инцидент край пловдивския Бевърли Хилс
15:42 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS