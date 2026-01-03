ИЗПРАТИ НОВИНА
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 21:00
©
Анастасия Ненова от Рогош спечели втора награда във възрастовата група 4–7 години на Международния конкурс "Нота по нота ‘2025“ в Пазарджик. Малката певица от група "Косе Босе“ на детска градина "Пролет“ получи грамота, сертификат за обучение в ателие с ментор Мая Райкова и статуетка.

Конкурсът е изключително иновативен в своя формат. Децата преминават през три тура, а тези, които продължат напред, участват в специализирани ателиета, където работят с професионални ментори. Те получават практически насоки за изпълнението на песните, подготвени от техните вокални педагози.

Участниците имаха възможност да присъстват и на мотивационни срещи с изявени имена от музикалната сцена. Специален гост на конкурса бе японската композиторка на филмова музика Рейко Намура, а децата се срещнаха и с поп изпълнителя и вокален педагог Стефан Илчев.

Анастасия премина блестящо през всички турове и спечели сърцата на висококвалифицираното жури начело с проф. Етиен Леви – със своя талант, харизма и музикалност. Въпреки че бе най-малката сред участниците, тя се превърна в истински талисман на конкурса. "Ей, мъниче, ти разби журито!“, възкликна менторката ѝ Мая Райкова още след първата им работа в ателието.

"Горди и щастливи сме, че в нашата детска градина растат толкова талантливи деца, които прославят името на институцията и достойно се състезават във форуми от най-висока класа. Респект към труда на Ая, нейното постоянство и подкрепата на нейните родители!“, коментираха от ръководството на детската градина, които поздравиха малката певица. Те благодариха и на преподавателя й по музика Любка Илчева, която има основен принос за успеха на малката Ая.

Поздрави към Анастасия Ненова за нейния впечатляващ успех на конкурса "Нота по нота ‘2025“ отправи и кметът на Община Марица Димитър Иванов.

"Този резултат е доказателство, че когато талантът срещне подкрепа, труд и вдъхновение, децата постигат високи постижения. Гордея се, че в нашите детски градини растат млади таланти, които развиват своите способности и прославят Община Марица. Ние винаги ще подкрепяме усилията на децата и техните наставници, защото инвестицията в младите е инвестиция в бъдещето. Пожелавам на Анастасия и всички деца в общината смело да следват мечтите си. Ние сме до вас и вярваме във вашия успех!“, заяви кметът.







