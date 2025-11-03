ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кола блъсна електрическа триколка в пловдивско село, има ранени
"Надявам се всичко да е наред с хората. Това е още един урок, че трябва да се шофира внимателно – независимо от превозното средство. Необходимо е самосъзнание, защото едно неправилно действие може да има фатални последици.
По никакъв начин не твърдя, че някой е виновен или невинен, но е важно да си направим изводите – не само водачите трябва да бъдат внимателни, а и всички участници в движението: пешеходци, велосипедисти и водачите на триколесни превозни средства.
Добре е да се обърне внимание и на възрастните хора, които използват електрически триколки. Не е достатъчно просто да им се осигурят тези превозни средства заради трудното им придвижване – необходимо е също да бъдат запознати с правилата за движение. Излизането на главни пътища и пътуването между населени места като Красново, Стрелча и други е забранено, дори когато са поставени светлоотразителни жилетки и подобни средства за безопасност.
Още веднъж подчертавам – не обвинявам никоя от страните за случилото се. Споделям мнението си с надеждата повече хора да го прочетат и да се замислят над случилото се", коментира потребителка на социалната мрежа Фейсбук.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
