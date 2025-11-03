ИЗПРАТИ НОВИНА
Кола блъсна електрическа триколка в пловдивско село, има ранени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:37
© Фейсбук
Сблъсък между кола и електрическа триколка е станал в пловдивското село Кръстевич около 17.00 часа снощи, научи Plovdiv24.bg. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Пострадали са двама възрастни. Униформени изясняват причината за сблъсъка.

"Надявам се всичко да е наред с хората. Това е още един урок, че трябва да се шофира внимателно – независимо от превозното средство. Необходимо е самосъзнание, защото едно неправилно действие може да има фатални последици.

По никакъв начин не твърдя, че някой е виновен или невинен, но е важно да си направим изводите – не само водачите трябва да бъдат внимателни, а и всички участници в движението: пешеходци, велосипедисти и водачите на триколесни превозни средства.

Добре е да се обърне внимание и на възрастните хора, които използват електрически триколки. Не е достатъчно просто да им се осигурят тези превозни средства заради трудното им придвижване – необходимо е също да бъдат запознати с правилата за движение. Излизането на главни пътища и пътуването между населени места като Красново, Стрелча и други е забранено, дори когато са поставени светлоотразителни жилетки и подобни средства за безопасност.

Още веднъж подчертавам – не обвинявам никоя от страните за случилото се. Споделям мнението си с надеждата повече хора да го прочетат и да се замислят над случилото се", коментира потребителка на социалната мрежа Фейсбук.







