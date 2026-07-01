Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши продажбата на активите на бившия завод за хартия "Монди Стамболийски“. Новите купувачи са компаниите "Орбиас“ и "Солатер“, контролирани от собствениците на "Винпром Пещера“. Решението на антимонополния орган влиза в сила незабавно, като евентуални съдебни обжалвания няма да спрат изпълнението на сделката.

Според документите по сделката, новите собственици нямат намерение да възстановяват производството и продажбата на крафт хартия, което беше основно за завода в продължение на десетилетия. Очаква се терените и сградите да бъдат преформатирани за нови бизнес нужди.

От КЗК посочват, че независимо дали затворената фабрика ще се превърне в логистичен център, индустриална зона, офис площи или ще се използва за други цели, трансакцията няма да окаже негативно влияние върху конкуренцията на пазара.

Купувачите развиват мащабен бизнес в редица сектори. Жилищни, ваканционни, търговски и индустриални проекти, както и хотелиерство и ресторантьорство в София, Пловдив и Бургаска област. Земеделие, производство на алкохол, търговия с тютюн и тютюневи изделия. Производство на електроенергия от възобновяеми източници (ВЕИ), транспортни услуги, отдаване на автомобили под наем и подбор на персонал у нас и в чужбина.

Хронология на едно предизвестено затваряне

До окончателната разпродажба на активите се стигна след тежък пожар в края на септември 2024 г., който нанесе сериозни материални щети и парализира производствения процес. След детайлна оценка на разходите за рестарт, международната група Mondi прецени, че инвестицията в пълно възстановяване е нерентабилна, и взе решение да прекрати дейността си в България.

Според официалния отчет на Mondi към края на 2025 г., разходите по ликвидацията на дейността в Стамболийски възлизат на 113 млн. евро. Любопитен детайл от отчета на българското дружество за 2024 г. показва, че ръководството е решило да не предявява застрахователни претенции към своя застраховател "Булстрад Виена иншурънс груп" – ход, който експертите свързват директно с бързото решение за окончателно затваряне на обекта.

Срив в приходите и масови съкращения

Пожарът беляза негативно и финансовите резултати на дружеството. За последната си година с реална оперативна дейност (2024 г.) "Монди Стамболийски“ отчете 16.5% спад на приходите до 81.8 млн. еврo и

драстично свиване на продукцията заради тримесечното принудително спиране на машините след инцидента.

Подготовката за закриването на производството започна още в началото на 2025 г. Това доведе и до тежки последици за местния пазар на труда. Преди инцидента в завода работеха около 300 служители, докато към настоящия момент персоналът е съкратен до под 60 души, ангажирани предимно с поддръжката и прехвърлянето на активите.