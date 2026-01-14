ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иззеха 215 литра алкохол от търговски обект в паразджишко село
Вчера екипи на сектора извършили проверка в търговски обект, стопанисван от 60-годишен жител на пазарджишкото село Мало Конаре. В обекта и в складови помещения към него органите на реда открили общо 215 литра с алкохол в различни по вместимост съдове.
Мъжът не предоставил на разследващите никакви документи за произход и платен акциз на намерената стока, уточняват от полицията.
Алкохолът е иззет, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.
През ноември 2025 година, в пазарджишкото село Звъничево беше иззет незаконен казан за ракия и 85 литра алкохол без акцизен бандерол
