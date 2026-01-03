ЗАРЕЖДАНЕ...
|Извънредна ситуация край Пловдив, спасени са възрастна жена и кученце
По време на инцидента медицинска помощ бе оказана на възрастна жена, която е пострадала вследствие на вдишване на токсични пари.
Животът на малко кученце също бе спасен благодарение на бързите действия на огнебореца. Йосиф Леков от РСПБЗН Раковски. Той илюстрира защо професията на пожарникаря е повече от дълг и изисква кураж и саможертва.
