ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Извънредна ситуация край Пловдив, спасени са възрастна жена и кученце
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:15Коментари (0)286
©
Пожар в частна къща в Раковски нанесе значителни щети на имуществото на семейството, обитаващо дома. Гасителните действия на пожарникарите продължиха близо час.

По време на инцидента медицинска помощ бе оказана на възрастна жена, която е пострадала вследствие на вдишване на токсични пари.

Животът на малко кученце също бе спасен благодарение на бързите действия на огнебореца.  Йосиф Леков от РСПБЗН Раковски. Той илюстрира защо професията на пожарникаря е повече от дълг и изисква кураж и саможертва.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Владимира и Георги са първите новогодишни бебета, родени в МБАЛ –...
14:57 / 02.01.2026
В Пловдивско: Мъж сложи край на живота си в новогодишната нощ
14:59 / 01.01.2026
Тежка катастрофа до Пловдив
19:42 / 30.12.2025
Днес откриват ски зоната в Пампорово
08:36 / 28.12.2025
Карлово помни своите герои от Кербала!
14:06 / 27.12.2025
Богати трапези в центъра на Брезово
14:48 / 26.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
08:26 / 01.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Висша лига на Англия сезон 2025/26
България в еврозоната
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: