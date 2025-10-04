Извратен ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче

© iStock Илюстративна снимка Ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче, което заплашил, за да извърши блудствени действия с него. Два дни по–късно 14-годишният тийнейджър е бил арестуван и прекарал 48 часа зад решетките.



Престъплението е извършено на 16 октомври м.г. Той не е признал вината си пред Районния съд в Асеновград, който му е дал 4 месеца условно с 2 г. изпитателен срок.



Наказанието му подлежи на обжалване пред Окръжния в Пловдив.



Освен да изтърпи условната присъда, 15-годишният вече тийнейджър трябва да плати 1511,46 лв. за изготвените в хода на производството експертизи и 2000 лв. на изнасиленото момиче за адвокат.