Изцяло затвориха пътя Асеновград - Смолян

© Архив Спира се движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян. Временното ограничение се въвежда до изтеглянето на влекач с ремарке, който след Бачково в посока Нареченски бани се е завъртял и препречил пътното платно.



Няма пострадали хора. Сигналът е получен около 14.30 ч., а автопатрули на РУ-Асеновград започват да пренасочват автомобилите по други възможни маршрути.