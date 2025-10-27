ИЗПРАТИ НОВИНА
Изцяло затвориха пътя Асеновград - Смолян
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:07
©
Архив
Спира се движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян. Временното ограничение се въвежда до изтеглянето на влекач с ремарке, който след Бачково в посока Нареченски бани се е завъртял и препречил пътното платно.

Няма пострадали хора. Сигналът е получен около 14.30 ч., а автопатрули на РУ-Асеновград започват да пренасочват автомобилите по други възможни маршрути.







