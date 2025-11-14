© Фейсбук виж галерията На сигнал за откраднати две дамски чанти от частен адрес в село Рогош се отзовали вчера полицаи от РУ-Труд. Според предварителната информация, посегателството било извършено предната вечер през отключена входна врата.



В хода на предприетите действия криминалистите влезли по следите на техен 59-годишен познайник, който направил самопризнания. Предстои материалите от проверката да бъдат внесени в прокуратурата, съобщиха от ОД МВР Пловдив.



Междувременно в социалната мрежа Фейсбук се появиха снимки на крадеца от момента на влизането му в частния имот.