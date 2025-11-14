ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Грозна кражба в едно от най-близките до Пловдив села
В хода на предприетите действия криминалистите влезли по следите на техен 59-годишен познайник, който направил самопризнания. Предстои материалите от проверката да бъдат внесени в прокуратурата, съобщиха от ОД МВР Пловдив.
Междувременно в социалната мрежа Фейсбук се появиха снимки на крадеца от момента на влизането му в частния имот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
19-годишна приключи курса в крайпътна канавка
12:08 / 14.11.2025
Шофьор, оцелял след срещата с джиповете на НСО: Замръзнах. Помисл...
13:56 / 12.11.2025
Окръжна прокуратура-Пловдив: Инвалид е жестоко убит
11:14 / 10.11.2025
Отварят пътя Михалково - Кричим
16:12 / 09.11.2025
Двойна радост в пловдивско село, присъства и майката на Христо Ст...
18:59 / 08.11.2025
ЧСИ продава фабрика Пловдивско. Цената падна с 1 милион
08:19 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS