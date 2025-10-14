ЗАРЕЖДАНЕ...
|Грозна кражба е разкрита в Асеновград
Според предварителната информация на 4 октомври той задигнал над 300 лева от кутия с дарения, поставена в местна църква. Документирането на случая продължава.
