Грозна кражба е разкрита в Асеновград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:55Коментари (0)420
След активна работа служителите на реда в Асеновград установиха извършител на кражба от православен храм. Като заподозрян е  задържан 24-годишен криминално проявен и осъждан гастрольор от Разград.

Според предварителната информация на 4 октомври той задигнал над 300 лева от кутия с дарения, поставена в местна църква. Документирането на случая продължава.







