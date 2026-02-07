ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Град Раковски вече има собствен музей
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01Коментари (1)498
© NOVA
Град Раковски, известен като "столицата на българските католици",  вече има собствен музей, посветен на историята и традициите на местното население. Музеят се намира в сградата на читалището до най-голямата католическа църква в града "Пресвето Сърце Исусово“.

Засега експозицията е разположена в една от залите, но плановете са тя да се разшири и да включва още повече експонати. Откриването съвпадна с 60-годишнината от обявяването на Раковски за град.

Сред най-ценните експонати са предмети от семейната колекция на 88-годишната Милка Замярска. Тя е дарила вещи, пазени от поколения, за да могат да бъдат съхранени и показани на гражданите. Някои от предметите датират още от 1862 година, информира Nova.

"Този стан го наследих от баба и дядо. Тъчахме на него. Чергите, пътеките, предачките - всичко това е част от живота ни и искам младите да видят как сме живели“, разказва Милка Замярска.

В музея могат да се видят шевни машини, традиционни носии, корита за вода, уреди за предене на прежда, налъми и множество други автентични предмети, свързани с бита на местното население. 

"Обяснявах на децата за какво е служила паламарката и как се е извършвало жъненето. Важно е младите да се докоснат до нашата култура и история“, споделя Венцислав Чавдаров, председател на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий“.

В бъдеще музеят ще включва и специален кът, посветен на посещенията на папа Йоан Павел II и папа Франциск в България, както и на българския папа Йоан XXIII. Планира се да бъдат изложени и антични артефакти, открити в околностите на Раковски и близкото село Белозем, където се е намирало голямо римско селище.

Жителите на Раковски са убедени, че музеят ще запази паметта за корените им и ще предаде историята на града на следващите поколения.

"Младите да видят как сме живели ние, възрастните, и да оценят трудностите, през които са преминали техните баби и майки“, казва Милка Замярска.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 1 ч. и 24 мин.
+1
 
 
Какъв град бе хахаах е*ати селяните майна.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Регионални новини:
Официално откриха Младежкия център на Асеновград
13:30 / 06.02.2026
Нова автобусна линия заменя маршрутка №5, напрежение в Строево
10:48 / 06.02.2026
Моторист е с опасност за живота след тежък сблъсък до Пловдив
11:57 / 05.02.2026
След ремонт за 4 милиона и две седмици работа една от най-известн...
10:37 / 05.02.2026
Баба Кева от Зелениково стана на 100 години
22:30 / 02.02.2026
Показаха най-вкусните станимашки сармички
15:46 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
15:34 / 05.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро
10:22 / 06.02.2026
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
Над 120 хил. работници от Индия, Непал, Узбекистан, Украйна и Молдова работят у нас
17:25 / 05.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Зима 2025/2026 г.
Сътресения в БСП и избор на нов председател
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: