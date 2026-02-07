ЗАРЕЖДАНЕ...
|Град Раковски вече има собствен музей
Засега експозицията е разположена в една от залите, но плановете са тя да се разшири и да включва още повече експонати. Откриването съвпадна с 60-годишнината от обявяването на Раковски за град.
Сред най-ценните експонати са предмети от семейната колекция на 88-годишната Милка Замярска. Тя е дарила вещи, пазени от поколения, за да могат да бъдат съхранени и показани на гражданите. Някои от предметите датират още от 1862 година, информира Nova.
"Този стан го наследих от баба и дядо. Тъчахме на него. Чергите, пътеките, предачките - всичко това е част от живота ни и искам младите да видят как сме живели“, разказва Милка Замярска.
В музея могат да се видят шевни машини, традиционни носии, корита за вода, уреди за предене на прежда, налъми и множество други автентични предмети, свързани с бита на местното население.
"Обяснявах на децата за какво е служила паламарката и как се е извършвало жъненето. Важно е младите да се докоснат до нашата култура и история“, споделя Венцислав Чавдаров, председател на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий“.
В бъдеще музеят ще включва и специален кът, посветен на посещенията на папа Йоан Павел II и папа Франциск в България, както и на българския папа Йоан XXIII. Планира се да бъдат изложени и антични артефакти, открити в околностите на Раковски и близкото село Белозем, където се е намирало голямо римско селище.
Жителите на Раковски са убедени, че музеят ще запази паметта за корените им и ще предаде историята на града на следващите поколения.
"Младите да видят как сме живели ние, възрастните, и да оценят трудностите, през които са преминали техните баби и майки“, казва Милка Замярска.
Aнонимен
преди 1 ч. и 24 мин.
+1
