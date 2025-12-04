ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям проблем пред осем пловдивски села
Реката е с голяма водосборна мощ и нерегулиран естествен отток, формиращ екстремни стойностни води. През последните месеци в община Калояново са постъпили множество писма и докладни от кметовете на въпросните населени места, които сигнализират за лошото състояние на реката и реалната опасност от наводнения, пише кметът. Той съобщава още на министъра, че всичко това е констатирано от Комисия, назначена от областния управител, след като управникът на втората по големина област е бил сезиран за проблема от Младен Кичев.
Комисията е обходила и огледала проблемните участъци и е изготвила протокол. Става въпрос за коригирани от участъци със задължение на НС ЕАД Клон Марица за извършването на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите. Освен растителността, с която е обрасло коритото на реката, са установени и множество паднали сухи дървета, както и изкоренени такива, надвиснали над водата. Комисията счита, че има опасност при високи води тези дървета да бъдат повлечени от водата в по-тесни участъци от реката и да се получи забентяване. Експертите констатират също, че има наносни острови с различна големина по водното течение.
Кметът уведомява министъра, че община Калояново подхожда отговорно към проблемите на хората и има технически възможност, като предлага да се включи в осъществяването на необходимите мерки за почистването на посочените участъци от р. Стряма и коригиране на речното течение в местата, разположени на територията на община Калояново. За това обаче кметът трябва да получи разрешение от министъра, или пък Тахов да упълномощи областния управител, който да даде разрешение на Младен Кичев.
