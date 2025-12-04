ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Голям проблем пред осем пловдивски села
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:59Коментари (0)579
©
Кметът на община Калояново Младен Кичев изпрати спешно писмо до министъра на земеделието и храните Георги Тахов. В него той настоява Министерството да се заеме с почистването на река Стряма или да даде правомощия на местната власт да го направи. Реката минава през и покрай селата Песнопой, Иван Вазово, Горна махала, Долна махала, Ръжево Конаре, Ръжево, Дълго поле, Черноземен. В голямата си част коритото е пълно с дървета, храсти, наноси, паднала дървесина и клони, много листна маса.

Реката е с голяма водосборна мощ и нерегулиран естествен отток, формиращ екстремни стойностни води. През последните месеци в община Калояново са постъпили множество писма и докладни от кметовете на въпросните населени места, които сигнализират за лошото състояние на реката и реалната опасност от наводнения, пише кметът. Той съобщава още на министъра, че всичко това е констатирано от Комисия, назначена от областния управител, след като управникът на втората по големина област е бил сезиран за проблема от Младен Кичев.

Комисията е обходила и огледала проблемните участъци и е изготвила протокол. Става въпрос за коригирани от участъци със задължение на НС ЕАД Клон Марица за извършването на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите. Освен растителността, с която е обрасло коритото на реката, са установени и множество паднали сухи дървета, както и изкоренени такива, надвиснали над водата. Комисията счита, че има опасност при високи води тези дървета да бъдат повлечени от водата в по-тесни участъци от реката и да се получи забентяване. Експертите констатират също, че има наносни острови с различна големина по водното течение.

Кметът уведомява министъра, че община Калояново подхожда отговорно към проблемите на хората и има технически възможност, като предлага да се включи в осъществяването на необходимите мерки за почистването на посочените участъци от р. Стряма и коригиране на речното течение в местата, разположени на територията на община Калояново. За това обаче кметът трябва да получи разрешение от министъра, или пък Тахов да упълномощи областния управител, който да даде разрешение на Младен Кичев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Отец Красимир: Задигнаха кутия за дарения от църквата в Стряма
09:56 / 04.12.2025
Затвориха пътя Смолян - Асеновград
11:54 / 02.12.2025
Рестартираха важен ремонт край Пловдив
16:22 / 01.12.2025
Откриха уран във водата на няколко населени места в Пловдивско
14:51 / 01.12.2025
Разбиха и ограбиха новата църква в Стряма
16:59 / 30.11.2025
В Карлово се проведе Ден на Средиземноморието
22:09 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Футбол - други
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електрически тротинетки в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: