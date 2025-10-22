Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила

© Илюстративна снимка Сигнал за пътно произшествие с пострадал участник постъпил към 19.10 ч. вчера в РУ-Хисаря. Според първоначалните данни, в отсечката между селата Калояново и Житница електрическа триколка навлязла в лентата за насрещно движение и се ударила в лек автомобил.



При транспортирането му към пловдивска болница, в линейката издъхнал 56-годишният водач на индивидуалното превозно средство. Шофьорът на колата, на 31 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни.



С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.



