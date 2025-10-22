ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
При транспортирането му към пловдивска болница, в линейката издъхнал 56-годишният водач на индивидуалното превозно средство. Шофьорът на колата, на 31 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са отрицателни.
С полицейска заповед той е задържан за едно денонощие. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Почина Костадин Кирков
08:36 / 22.10.2025
Шест села протестираха заради липсата на редовен транспорт до Пло...
17:30 / 19.10.2025
Започва един от най-значимите инфраструктурни проекти в историята...
11:33 / 19.10.2025
От кашлица до диагноза рак: 47-годишна жена от Пловдиско се нужда...
10:13 / 19.10.2025
Жители на Асеновград настояват влаковете да не спират за прикачва...
09:11 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS