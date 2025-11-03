ИЗПРАТИ НОВИНА
Двама са арестувани в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:56 / 03.11.2025
За по-малко от денонощие служителите на реда в Първомай разкриха извършители на домова кражба. Работата започнала в сряда, когато жител се оплакал в полицията, че от адреса му са задигнати електроагрегат и компресор.

При организираните оперативни и издирвателни действия криминалистите влезли в дирите на двама техни познайници, на 30 и 44 години. Мъжете са били задържани за едно денонощие, документирането на досъдебното производство продължава.







