Драматична ситуация в асеновградско казино

© Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Р.Д., на 20 г., за това, че на 12.11.2025 г. в Асеновград направил опит да отнеме чужди движими вещи - сумата от 17 222 лева, от владението на другиго - търговско дружество, стопанисващо игрална зала, с намерение противозаконно да ги присвои като употребил за това заплашване и опитът останал недовършен по независещи от дееца причини. Престъплението е квалифицирано по чл. 198, ал.1, вр. чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс.



На 12 ноември 2025 г. в Асеновград, в ранните часове, Р.Д. влязъл в игрална зала, където се намирала дежурната служителка-крупие. Той бил с маска на главата и черни ръкавици. Р.Д. извадил пистолет и го насочил към крупието, като поискал парите от касата. Служителката отказала да направи това. Тя му обяснила, че е записан на видеокамерите, при което Р.Д. напуснал игралната зала и изхвърлил пистолета в близката река.



След проведени интензивни оперативно-издирвателни мероприятия от страна на служители от отдел "Криминална полиция“ при ОД на МВР-Пловдив и РУ-Асеновград Р.Д. е бил установен, а оръжието открито и приобщено към делото.



Днес, 17 ноември 2025 г., по искане на Районна прокуратура-Пловдив, Районен съд-Асеновград взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.