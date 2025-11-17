ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драматична ситуация в асеновградско казино
На 12 ноември 2025 г. в Асеновград, в ранните часове, Р.Д. влязъл в игрална зала, където се намирала дежурната служителка-крупие. Той бил с маска на главата и черни ръкавици. Р.Д. извадил пистолет и го насочил към крупието, като поискал парите от касата. Служителката отказала да направи това. Тя му обяснила, че е записан на видеокамерите, при което Р.Д. напуснал игралната зала и изхвърлил пистолета в близката река.
След проведени интензивни оперативно-издирвателни мероприятия от страна на служители от отдел "Криминална полиция“ при ОД на МВР-Пловдив и РУ-Асеновград Р.Д. е бил установен, а оръжието открито и приобщено към делото.
Днес, 17 ноември 2025 г., по искане на Районна прокуратура-Пловдив, Районен съд-Асеновград взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
