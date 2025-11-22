ИЗПРАТИ НОВИНА
Детска градина в пловдивско село стана на 41 години
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 19:00
В Деня на християнското семейство детска градина "Ален мак" в Трилистник отбеляза 41 години от своето основаване. Над сто участници – от малки до пораснали възпитаници – се включиха в концерта "Пътят на поколенията". Препълнената зала на НЧ "Йордан Колев" бурно аплодира изпълненията на танцьорите и певците, както и екипа на директорката Елена Алексиева. Те получиха подаръци и поздравителни адреси от кмета на Община Марица Димитър Иванов и oт председателя на Общинския съвет Виолета Христодулова.

"Когато 41 години си осмислял живота си, дарявайки щастливо детство на поколения достойни граждани и дръзки мечтатели, то неотменно идват миговете на дълбоко удовлетворение от постигнатото. Всеки учител, работил тук, е посветил дните си, любовта и професионализма си на благородната мисия да възпитава в децата доброта, интелект и творчество. Истинската любов в очите на малките деца, благодарността на родителите им и нашата признателност за всеотдайността и майчината грижа са най-хубавият подарък за днешния празник!", се казва в приветствието на Димитър Иванов до екипа на ДГ "Ален мак" и гостите в залата.

В своето пожелание Виолета Христодулова отбелязва, че през годините хиляди малки стъпчици са преминали през двора на детската градина. "Несигурни в началото, а после смели, уверени и устремени към света. Всички вие, учители и възпитатели, сте били техният светъл пътеводител – опора и прегръдка, която утешава и насърчава. Благодаря ви за всеки миг, в който сте вярвали в децата повече, отколкото те самите са вярвали в себе си", заявява Христодулова.

Кметът на Трилистник Мирчо Петров също отправи поздрав към екипа и малчуганите от детската градина. Той им пожела здраве и ги насърчи да продължават да се грижат за подрастващите с отдаденост "сякаш са техни собствени деца". "Вие сте ключова институция, която поставя основите на възпитанието в първите седем години от живота. Мирът и добротата, които посаждате у всяко дете, градят разбирателството в едно населено място. Ние – от администрацията, отец Димитър, хората от читалището и учителите, сме тук, за да осигурим добро качество на живот за нашите жители", подчерта Петров.

Преди празничния концерт заместник-кметът по образование и здравеопазване Анелия Симеонова и ръководителят на отдел "Образование" Димитрина Стойчева направиха инспекция на завършения ремонт на детската градина. Директорката Елена Алексиева показа обновените помещения с новите гардероби за малчуганите и персонала. Бяха разгледани също баните и тоалетните, кухненският блок с новите уреди и складовите помещения. Алексиева обясни, че е подменена ВиК инсталацията и част от двора, като ремонтът с оборудването е на стойност 215 000 лева.

"Благодаря на кмета Димитър Иванов и администрацията, че осигуриха и помогнаха нашата градина да добие нов облик и да стане по-уютно и привлекателно място за децата и моя екип", посочи Алексиева. Тя допълни, че малчуганите с нетърпение очакват театралното представление, което ще получат като коледен подарък от кмета. Анелия Симеонова съобщи, че всички детски градини в общината ще могат да се насладят на арт спектакли в навечерието на празниците.







