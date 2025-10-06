© Фейсбук виж галерията Пиян водач е бил задържани след катастрофа с материални щети в Пловдивско, съобщиха от МВР. Сигналът е получен вчера около 7.15 часа в полицията в Хисаря – в района на жп гарата лек автомобил БМВ преминал през тревни площи, блъснал се в масивна подпорна стена и паднал върху линиите.



Зад волана бил 21-годишен младеж под влияние на солидно количество алкохол – над 2,2 промила. Той е отведен за едно денонощие в районното управление, а по случая се води бързо производство.