ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Безумие в Пловдивско! Пиян младеж приземи БМВ върху жп линии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:04Коментари (1)3805
© Фейсбук
виж галерията
Пиян водач е бил задържани след катастрофа с материални щети в Пловдивско, съобщиха от МВР. Сигналът е получен вчера около 7.15 часа в полицията в Хисаря – в района на жп гарата лек автомобил БМВ преминал през тревни площи, блъснал се в масивна подпорна стена и паднал върху линиите.

Зад волана бил 21-годишен младеж под влияние на солидно количество алкохол – над 2,2 промила. Той е отведен за едно денонощие в районното управление, а по случая се води бързо производство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Диагноза "БМВ"! Водачите им са под всякаква критика! Чудя се дали в БГ да не ги забранят тези автомобили - всяка втора катастрофа е с БВМ!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Регионални новини:
Жителите на село Труд пак излязоха на протест и блокираха пътя Пл...
19:20 / 05.10.2025
Пенсионери от Пловдивско: Проблемът е, че цените сега растат и ко...
17:29 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
13:31 / 05.10.2025
Аромат на лютеница завладя Калековец, Ути Бъчваров направи вкусна...
10:12 / 05.10.2025
Нов протест на жителите на Труд
08:15 / 05.10.2025
Извратен ученик от Асеновград изнасили непълнолетно момиче
17:31 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери срещу връщането на стари дрехи
12:51 / 05.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: