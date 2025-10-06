ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безумие в Пловдивско! Пиян младеж приземи БМВ върху жп линии
Зад волана бил 21-годишен младеж под влияние на солидно количество алкохол – над 2,2 промила. Той е отведен за едно денонощие в районното управление, а по случая се води бързо производство.
