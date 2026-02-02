ЗАРЕЖДАНЕ...
Баба Кева от Зелениково стана на 100 години
От името на кмета на общината инж. Калин Калапанков и на администрацията Палийска поднесе поздравителен адрес и красиво цвета. Тя пожела на баба Кева, както с обич я наричат близките й, здраве и много споделени мигове с обичаните от нея хора и дълго да е сред тях. Подаръци и благопожелания баба Кева получи и от кметство Зелениково.
Юбилярката обича да ходи на църква и на съборите в селото. Миналата година също е ходила на събора. Слабост й са цветята и овощните дръвчета. До преди да дойде зимата все се чоплела в градината, засаждала разсади, цветя, зеленчуци. От млада и до днес обожава да хапва тестени изделия-баници, тутманици, мекици, които някога правила с голям майсторлък. Храни се основно с тях, с кашкавал, сирене, готвена храна. Пълна въздържателка е от алкохол. И до днес гледа новините по телевизията и слуша радио, следи какво се случва у нас и по света, разказаха близките й.
Бабата живее с дъщеря си, а през лятото внуците и правнуците пълнят дома им, който се оглася от детски смях месеци наред през ваканцията.
Останала е вдовица преди 23 години. Цял живот е работила в сферата на животновъдството и зеленчукопроизводството. От седемте братя и сестри, които имала, днес жива е единствено 95-годишната й сестра Вида Краевска. Двете много обичат да си говорят за миналото, с носталгия си спомнят какъв добър театрален състав е имало в Зелениково и прекрасна фолклорна група. Параскева споделя, че тези културни събития, изнасяни някога, сега й липсват, защото вече ги няма в по-малките населени места. До миналата година е излизала редовно на разходка из Зелениково, сега също е подвижна, на повече стои у дома.
Баба Кева има две дъщери, четирима внука и две правнучета.
Повечето от тях днес празнуваха днес един век от живота на Параскева заедно с роднини и приятели.
