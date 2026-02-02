ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Баба Кева от Зелениково стана на 100 години
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:30Коментари (0)284
©
100-годишен юбилей празнува днес Параскева Славова Арабаджиева от село Зелениково. Бабата е родена на 2 февруари 1926 г. Да поздравят столетницата в дома й отидоха заместник-кметът на община Брезово Цонка Палийска и кметът на селото Елена Пипева.

От името на кмета на общината инж. Калин Калапанков и на администрацията Палийска поднесе поздравителен адрес и красиво цвета. Тя пожела на баба Кева, както с обич я наричат близките й, здраве и много споделени мигове с обичаните от нея хора и дълго да е сред тях. Подаръци и благопожелания баба Кева получи и от кметство Зелениково.

Юбилярката обича да ходи на църква и на съборите в селото. Миналата година също е ходила на събора. Слабост й са цветята и овощните дръвчета. До преди да дойде зимата все се чоплела в градината, засаждала разсади, цветя, зеленчуци. От млада и до днес обожава да хапва тестени изделия-баници, тутманици, мекици, които някога правила с голям майсторлък. Храни се основно с тях, с кашкавал, сирене, готвена храна. Пълна въздържателка е от алкохол. И до днес гледа новините по телевизията и слуша радио, следи какво се случва у нас и по света, разказаха близките й.

Бабата живее с дъщеря си, а през лятото внуците и правнуците пълнят дома им, който се оглася от детски смях месеци наред през ваканцията.

Останала е вдовица преди 23 години. Цял живот е работила в сферата на животновъдството и зеленчукопроизводството. От седемте братя и сестри, които имала, днес жива е единствено 95-годишната й сестра Вида Краевска. Двете много обичат да си говорят за миналото, с носталгия си спомнят какъв добър театрален състав е имало в Зелениково и прекрасна фолклорна група. Параскева споделя, че тези културни събития, изнасяни някога, сега й липсват, защото вече ги няма в по-малките населени места. До миналата година е излизала редовно на разходка из Зелениково, сега също е подвижна, на повече стои у дома.

Баба Кева има две дъщери, четирима внука и две правнучета.

Повечето от тях днес празнуваха днес един век от живота на Параскева заедно с роднини и приятели.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Показаха най-вкусните станимашки сармички
15:46 / 02.02.2026
100-килограмов овен за победителя в пехливански борби
13:01 / 02.02.2026
Трифон Зарезан бе отбелязан в Дъбене с музика и хубаво вино
17:36 / 01.02.2026
За още по-ниска цена продават фабрика в пловдивско село
08:39 / 31.01.2026
Започват да правят новия водопровод в Асеновград
11:33 / 28.01.2026
Готов е най-новият мост в Пловдивско
10:46 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Три трупа са открити в хижа
Национална баскетболна лига сезон 2025/26
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: