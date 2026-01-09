74-годишен шофьор блъсна 64-годишен пешеходец в Пловдивско

© Към 18 ч. на 8 януари под лекарско наблюдение бил оставен мъж на 64-години, който при все още неизяснени обстоятелства бил ударен от лек автомобил "Фолксваген“ на ул. "Иван Вазов“ в град Сопот. Тестовете с дрегер и драг чек на водача, на 74 години, също са отрицателни.



Местопроизшествието е запазено, извършени са огледи. Води се досъдебно производство съответно в РУ-Карлово.