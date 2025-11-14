19-годишна приключи курса в крайпътна канавка

© Архивна снимка Млада шофьорка е без сериозни наранявания, след като се преобърна с лек автомобил "Фолксваген“ в крайпътна канавка, съобщиха от ОД МВР Пловдив.



Сигналът за произшествието между Стрелча и Кръстевич е получен в полицията около 20.40 ч. снощи. Проверка на място установила, че колата управлявала 19-годишна, която след преглед в болница е освободена за домашно лечение.



Пробата й за употреба на алкохол е отрицателна. По случая е взето административно отношение от екип на РУ-Хисаря.