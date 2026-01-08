ЗАРЕЖДАНЕ...
|19-годишен от пловдивско село бе нападнат и ограбен
Младежът съобщил, че в междублоково пространство в района на улица "Пловдивска“ бил нападнат от непознат млад мъж. Използвайки физическа сила нападателят отнел мобилния му телефон и избягал. С работата по случая незабавно били ангажирани екипи на полицейски участък "Изток“.
Много скоро след това органите на реда попаднали в дирите на извършителя. Оказало се, че това е 29-годишен жител на квартал "Изток“. Той е задържан в ареста за срок от 24 часа. По случая се води бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
