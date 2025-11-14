ЗАРЕЖДАНЕ...
|Звездна селекция и киношедьоври в 20-ото издание на Киномания в Пловдив
Пловдивската публика ще има шанса да гледа "Сират“, спечелил две награди в Кан – Наградата на журито и отличие за най-добър композитор. Френското заглавие ни потапя в мароканската пустиня, където баща, пътувайки със своя син, търси изгубената си дъщеря. Филмът, хвален от критиката като една от най-смелите творби на годината, може да гледаме на 20 ноември от 18:30 часа.
Носителят на най-престижната награда във Венеция – "Златен лъв“ също е част от тазгодишната пловдивска програма. "Баща майка сестра брат“ е новият филм на Джим Джармуш. През три отделни истории филмът проследява отношенията между пораснали вече деца и техните отчуждени родители. На екрана ще видим Адам Драйвър, Кейт Бланшет и Том Уейтс, а прожекцията е на 12 декември от 18:30 часа.
Също с награда от Венеция е "Гласът на Хинд Раджаб“. Филмът представя историята на 6-годишно момиче от Газа, останала единствена оцеляла след като колата ѝ попада под обстрел. В продукцията са използвани автентични аудиозаписи и архивни видеокадри, а историята ѝ се превръща в символ на невинността, изгубена във войната. Прожекцията е на 25 ноември от 20:30 часа.
И за да е пълна картината от най-престижните европейски фестивали, селекцията включва и носителят на голямата награда от Берлин "Златна мечка“ – норвежкият "Мечти (Секс, любов)“. Филмът се ангажира с трудната тема за ранната любов през историята на 17-годишната Йохане, която се влюбва в новата ѝ преподавателка по френски език. Прожекцията е на 29 ноември от 20:30 часа.
В програмата на Киномания е включен също и “Blue Moon", с награда от Берлин – "Сребърна мечка“ за най-добра поддържаща роля на Андрю Скот. Биографичната драма проследява последната нощ от живота на легендарния бродуейски текстописец Лоренц Харт – един задълбочен поглед върху творческия процес и цената на славата. Прожекцията е на 15 ноември от 18:30 часа.
В рамките на 17 дни на Киномания ще бъдат показани общо 28 заглавия. Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града. Цялата програма с информация, цени и възможност за закупуване на онлайн билети може да се намери на сайта kinolucky.com.
Билети се продават и на касата на LUCKY Дом на киното – всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа.
