ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Звездна селекция и киношедьоври в 20-ото издание на Киномания в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:53Коментари (0)255
©
Носителите на големите награди от някои от най-престижните световни фестивали пристигат за поредното 20-о издание на Киномания в Пловдив. Любимата кинопанорама стартира на днес с българския филм "Made in EU“ на Стефан Командарев и ще продължи до 30 ноември на традиционното си място LUCKY Дом на киното.

Пловдивската публика ще има шанса да гледа "Сират“, спечелил две награди в Кан – Наградата на журито и отличие за най-добър композитор. Френското заглавие ни потапя в мароканската пустиня, където баща, пътувайки със своя син, търси изгубената си дъщеря. Филмът, хвален от критиката като една от най-смелите творби на годината, може да гледаме на 20 ноември от 18:30 часа.

Носителят на най-престижната награда във Венеция – "Златен лъв“ също е част от тазгодишната пловдивска програма. "Баща майка сестра брат“ е новият филм на Джим Джармуш. През три отделни истории филмът проследява отношенията между пораснали вече деца и техните отчуждени родители. На екрана ще видим Адам Драйвър, Кейт Бланшет и Том Уейтс, а прожекцията е на 12 декември от 18:30 часа.

Също с награда от Венеция е "Гласът на Хинд Раджаб“. Филмът представя историята на 6-годишно момиче от Газа, останала единствена оцеляла след като колата ѝ попада под обстрел. В продукцията са използвани автентични аудиозаписи и архивни видеокадри, а историята ѝ се превръща в символ на невинността, изгубена във войната. Прожекцията е на 25 ноември от 20:30 часа.

И за да е пълна картината от най-престижните европейски фестивали, селекцията включва и носителят на голямата награда от Берлин "Златна мечка“ – норвежкият "Мечти (Секс, любов)“. Филмът се ангажира с трудната тема за ранната любов през историята на 17-годишната Йохане, която се влюбва в новата ѝ преподавателка по френски език. Прожекцията е на 29 ноември от 20:30 часа.

В програмата на Киномания е включен също и “Blue Moon", с награда от Берлин – "Сребърна мечка“ за най-добра поддържаща роля на Андрю Скот. Биографичната драма проследява последната нощ от живота на легендарния бродуейски текстописец Лоренц Харт – един задълбочен поглед върху творческия процес и цената на славата. Прожекцията е на 15 ноември от 18:30 часа.

В рамките на 17 дни на Киномания ще бъдат показани общо 28 заглавия. Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града. Цялата програма с информация, цени и възможност за закупуване на онлайн билети може да се намери на сайта kinolucky.com.

Билети се продават и на касата на LUCKY Дом на киното – всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
09:43 / 14.11.2025
Пловдив е една от най-студените точки тази сутрин
08:10 / 14.11.2025
Безплатни прегледи за диабет и метаболитен синдром в Пловдив
07:00 / 14.11.2025
Министър идва в Пловдив
06:45 / 14.11.2025
Подреждат "жива пешеходна пътека" в Пловдив
06:30 / 14.11.2025
Пловдив - една от 10-те най-подценявани дестинации в Европа
19:11 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Земетресения в България
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: