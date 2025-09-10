ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Зверска катастрофа с моторист на АМ "Тракия", тапата е километрична
Според очевидците и джипът е преобърнат на мястото. Екипи на пожарната оказват съдействие на пожарната, а полицаи регулират движението.
Задръстването на превозни средства е няколко километра.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Икономическа полиция в Пловдив разкри канал за скимиращи устройст...
16:01 / 10.09.2025
Откриха труп на млад мъж в Пловдив
15:47 / 10.09.2025
Много рок и бира този уикенд на фестивала "BEERLAND" в парк Лаута...
15:31 / 10.09.2025
След обещанието на Борисов: Държавата отпусна 2 милиона лева за н...
14:42 / 10.09.2025
Правителството отчуждава имоти за изграждането на Югоизточния обх...
13:56 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS