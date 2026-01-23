Зрелищна катастрофа в Пловдив, кола увисна на мантинела

© Пътнoтранспортно произшествие e станало тази вечер в Пловдив, видя Plovdiv24.bg във фейсбук страницата "Забелязано в Пловдив". Очевидци са публикували снимка, от която се вижда, че инцидентът е станал на "Коматевския възел".



Автомобилът е заседнал върху мантинелата, а на място има екип на полицията.



Катастрофата е станала в платното в посока Централна гара, а снимката предизвика редица коментари - комични, но и сериозни.



Няма данни за пострадали.