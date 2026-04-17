Малката Силвия е диагностицирана с детска церебрална парализа. Днес тя прави своите първи реални стъпки към по-самостоятелно бъдеще. Семейството обаче има нужда от средства, за да продължи рехабилитацията в специализиран център извън техния град, което е свързано с постоянни разходи за терапии, престой и помощни средства.

"Пишем тези редове не със страх, а с надежда. Надежда, която носим вече 6 години – ден след ден, стъпка по стъпка. След години на постоянни усилия и рехабилитация, вече се наблюдава осезаем напредък – Силвия прави опити за самостоятелен седеж, подобрява контрола на тялото си и все по-активно участва в света около себе си. Това е ключов период за нейното развитие, в който ежедневната рехабилитация и допълнителните терапии са от решаващо значение" - пише до Plovdiv24.bg майката на детето.

Освен необходимата ежедневна рехабилитация, момиченцето е подложено и на допълнителни терапии – логопед, ерготерапия и сензорна интеграция, заедно с помощни средства като ортези, специални обувки и оборудване, които подпомагат всяка нейна крачка.

В социалните мрежи е създадена общност "Заедно за Силвия", където хората могат да проследят нейния напредък, да станат част от пътя ѝ и да дарят средства. Целта на кампанията е да се осигурят 28 168 € за продължаващата рехабилитация. Досега е събрана 40% от сумата.

