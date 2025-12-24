ЗАРЕЖДАНЕ...
|Златото достигна 200 лева за грам, търговците не ползват етикети
Покупките варират от 300 до 2000 лева. В същото време малко от хората се впечатляват, че почти никъде не може да се видят етикети с цените на бижутата. Златарите просто теглят, пресмятат и обявяват цената на бижуто. Ти си преценяваш дали ще го купиш.
Разбира се, има и изключения. Съвсем по европейски. Има магазини, в които на всяка златна дрънкулка има цена - в български левове и в евро. Така, както подобава. Но защо и другите не го правят? Въпрос към търговците, към купувачите и към институциите, които трябва да следят.
