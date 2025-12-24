Златото достигна 200 лева за грам, търговците не ползват етикети

© Plovdiv24.bg Цената на златото стигна 200 лева на грам, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Въпреки това златарите в Пловдив не могат да се оплачат от липса на работа и обороти. Златарските магазинчета по ул. "Отец Паисий" в Пловдив се радват на клиенти, които масово пазаруват пръстенчета, обеци, колиета.



Покупките варират от 300 до 2000 лева. В същото време малко от хората се впечатляват, че почти никъде не може да се видят етикети с цените на бижутата. Златарите просто теглят, пресмятат и обявяват цената на бижуто. Ти си преценяваш дали ще го купиш.



Разбира се, има и изключения. Съвсем по европейски. Има магазини, в които на всяка златна дрънкулка има цена - в български левове и в евро. Така, както подобава. Но защо и другите не го правят? Въпрос към търговците, към купувачите и към институциите, които трябва да следят.