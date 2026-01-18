Жълт код за студено време в Пловдив

© В цялата страна днес е обявен жълт код за студено време, като по Черноморието ниските температури ще бъдат съпроводени от силен вятър.



Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Снеговалежи се очакват главно по Южното Черноморие, докато в южните райони облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западната част на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните райони – умерен, по Черноморието временно и силен, от север-североизток.



Минималните температури ще бъдат между минус 11 и минус 6 градуса, като в крайните югозападни и югоизточни райони ще достигат до минус 1 градус. В София се очаква минимална температура около минус 7 градуса. Максималните температури ще са между минус 7 и минус 3 градуса в Северна България и между минус 2 и 3 градуса в Южна България, като за столицата се прогнозира около минус 1 градус. В Пловдив минималната температура ще бъде минус 4, а максималната – около 1 градус.



В планините ще преобладава облачно време. Снеговалежи ще има в Странджа и на отделни места по Стара планина. Над планинските масиви в Югозападна България и Родопите облачността ще намалява през деня. Ще духа умерен до временно силен вятър от север-североизток. Температурите на 1200 метра ще бъдат около минус 4 градуса, а на 2000 метра – около минус 10 градуса.