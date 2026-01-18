ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Жълт код за студено време в Пловдив
Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. Снеговалежи се очакват главно по Южното Черноморие, докато в южните райони облачността временно ще се разкъсва и намалява. В западната част на страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а в източните райони – умерен, по Черноморието временно и силен, от север-североизток.
Минималните температури ще бъдат между минус 11 и минус 6 градуса, като в крайните югозападни и югоизточни райони ще достигат до минус 1 градус. В София се очаква минимална температура около минус 7 градуса. Максималните температури ще са между минус 7 и минус 3 градуса в Северна България и между минус 2 и 3 градуса в Южна България, като за столицата се прогнозира около минус 1 градус. В Пловдив минималната температура ще бъде минус 4, а максималната – около 1 градус.
В планините ще преобладава облачно време. Снеговалежи ще има в Странджа и на отделни места по Стара планина. Над планинските масиви в Югозападна България и Родопите облачността ще намалява през деня. Ще духа умерен до временно силен вятър от север-североизток. Температурите на 1200 метра ще бъдат около минус 4 градуса, а на 2000 метра – около минус 10 градуса.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски район грейва с ново осветление за 2 млн. €
20:27 / 17.01.2026
Уникално видео показва разходка в Пловдив в отминалите времена
19:39 / 17.01.2026
Недобра прогноза: Експерт каза колко ще е брутален хаосът, ако се...
19:05 / 17.01.2026
13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото
16:04 / 16.01.2026
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на ...
15:29 / 16.01.2026
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без ...
13:11 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS